Суд арестовал директора школы за покушение на жену депутата Мосгордумы

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Масловой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - рассказал собеседник агентства.

В МВД в свою очередь отмечали, что один из молодых людей нанес женщине не менее шести ударов ножом, она потеряла сознание, но выжила благодаря вовремя оказанной помощи.