Суд арестовал директора школы за покушение на жену депутата Мосгордумы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову, которой вменяется нападение на супругу муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананашвили Светлану, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Масловой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - рассказал собеседник агентства.
Масловой вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ).
Как ранее сообщал СК, три человека были задержаны по делу о покушении на женщину в Москве 9 января. По данным следствия, одна из задержанных - директор частной школы 1984 года рождения. Следователи считают, что в конце 2019 года она задумала убить "супругу мужчины, с которым длительное время состояла в отношениях". Для реализации преступного плана подозреваемая привлекла двух бывших учеников своей школы.
В МВД в свою очередь отмечали, что один из молодых людей нанес женщине не менее шести ударов ножом, она потеряла сознание, но выжила благодаря вовремя оказанной помощи.