СМИ: Карлос Гон потребовал от Renault выплаты корпоративной пенсии

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон обратился во французский суд по трудовым делам, чтобы истребовать корпоративную пенсию с компании Renault (входит в альянс с Nissan и Mitsubishi), сообщает газета Figaro.
Отмечается, что жалобу в прюдомальный суд коммуны Булонь-Бийанкур, в чью компетенцию входит урегулирование споров между работником и работодателем, Гон подал в конце декабря.
"Карлос Гон считает, что ничто не может оправдать того, что Renault лишает его права на пенсию - примерно 770 тысяч евро в год… Однако 24 января 2019 года совет директоров зафиксировал его отставку, затем сократив до минимума его вознаграждение за 2018 год", - отмечается в публикации.
Там говорится, что Гон требует от компании компенсацию за выход на пенсию, которая составляет без малого 250 тысяч евро. Слушания по делу должны состояться в конце февраля.
Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.