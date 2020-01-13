СМИ: Карлос Гон потребовал от Renault выплаты корпоративной пенсии

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон обратился во французский суд по трудовым делам, чтобы истребовать корпоративную пенсию с компании Renault (входит в альянс с Nissan и Mitsubishi), сообщает газета Figaro

Отмечается, что жалобу в прюдомальный суд коммуны Булонь-Бийанкур, в чью компетенцию входит урегулирование споров между работником и работодателем, Гон подал в конце декабря.

"Карлос Гон считает, что ничто не может оправдать того, что Renault лишает его права на пенсию - примерно 770 тысяч евро в год… Однако 24 января 2019 года совет директоров зафиксировал его отставку, затем сократив до минимума его вознаграждение за 2018 год", - отмечается в публикации.

Там говорится, что Гон требует от компании компенсацию за выход на пенсию, которая составляет без малого 250 тысяч евро. Слушания по делу должны состояться в конце февраля.

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.