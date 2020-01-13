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В Крыму продлили арест подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
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РИА Новости

В Крыму продлили арест подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

18:40 13.01.2020 (обновлено: 18:41 13.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Раздольненский районный суд Крыма продлил на месяц арест признавшегося в убийстве пятилетней падчерицы мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Следователи 15 ноября 2019 года задержали отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки по подозрению в ее убийстве, возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). СК сообщал, что в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка, он был арестован до 14 января.
"Суд продлил срок ареста на 29 суток, до 12 февраля 2020 года", - сообщили в суде.
Сообщение об исчезновении девочки в одном из сел Раздольненского района Крыма в правоохранительные органы поступило 13 ноября от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим, который указал место нахождения тела девочки.
Улицы Красноярска
10 января, 10:48
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
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Следственный комитет РФКрымРоссияПроисшествия
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