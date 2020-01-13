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Бронзит расстроен, что его фильм не был номинирован на "Оскар"
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РИА Новости

Бронзит расстроен, что его фильм не был номинирован на "Оскар"

18:46 13.01.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовРежиссёр Константин Бронзит
Режиссёр Константин Бронзит
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Режиссер Константин Бронзит рассказал, что считает фильм "Он не может жить без космоса" своей лучшей работой, и ему немного обидно, что его не номинировали на премию "Оскар".
В понедельник организаторы "Оскара" объявили номинированные на награду картины. Короткометражка Бронзита "Он не может жить без космоса" не попала в список претендентов на победу в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". "Он не может жить без космоса" — 16-минутный фильм, выпущенный в 2019 году, где рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.
"Я умею держать удар, я профессиональный человек. Но я скажу такую вещь: не только я один, но и другие профессионалы, в том числе, Юрий Борисович Норштейн, не последний человек, считают, что это мой лучший фильм. И, конечно, странно попадать в номинацию не с лучшим фильмом, а с лучшим - не попасть. Немного обидно, но такова жизнь", - сказал Бронзит РИА Новости.
Его фильм "Мы не можем жить без космоса" в 2016 году был номинирован на "Оскар", но уступил чилийской картине "Медвежья история".
В категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" в этом году представлены Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Kitbull (США), Memorable (Франция) и Sister (Китай, США). По мнению Бронзита, победителем назовут мультфильм Memorable. "Просто без вариантов", - подчеркнул он.
92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКонстантин Бронзит
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