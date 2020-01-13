Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии, заявил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.
Переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились более шести часов. На встрече обсуждали возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей. Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.
30 декабря 2019, 08:00Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы
Ситуация в Ливии
В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.