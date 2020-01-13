Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Переговоры между сторонами конфликта в Переговоры между сторонами конфликта в Ливии , проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии, заявил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.

Переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились более шести часов. На встрече обсуждали возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром

Это произошло после того, как в субботу президенты России Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей. Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.