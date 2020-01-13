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Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения
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РИА Новости

Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения

18:36 13.01.2020 (обновлено: 18:45 13.01.2020)
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© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии, заявил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.
Переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились более шести часов. На встрече обсуждали возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
10 января, 17:47
Ливия станет второй Сирией, если не будет мирного решения, заявил Маас
Это произошло после того, как в субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.
Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей. Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
30 декабря 2019, 08:00
Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи
11 января, 18:51
Важно положить конец вооруженному противостоянию в Ливии, заявил Путин
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМоскваЛивияВ мире
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