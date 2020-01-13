RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны

"К 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение", ― цитирует RT автора идеи Кирилла Карнович-Валуа.