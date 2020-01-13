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https://ria.ru/20200113/1563377105.html
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
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РИА Новости

RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны

18:33 13.01.2020 (обновлено: 18:46 13.01.2020)
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© RTПроект RT #СтраницыПобеды
Проект RT #СтраницыПобеды
© RT
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
"К 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение", ― цитирует RT автора идеи Кирилла Карнович-Валуа.
Так, пользователи Twitter смогут следить за событиями последних месяцев 1945 года в режиме "реального времени", как если бы участники тех событий вели свои микроблоги.
В Instagram отрывки из множества писем военного времени сложатся в "Бесконечное письмо".
На Facebook художники, работающие в сфере digital art, при помощи VR, 3D, колоризаций и других технологий представят свое видение плакатов и рисунков тех времен.
Также наследие Великой Отечественной войны обсудит ведущая авторского подкаста Аня Федорова. Гостями ближайших выпусков станут тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae Мария Крыжановская. Следить за подкастом можно будет на нескольких платформах, в том числе и во ВКонтакте.
На YouTube появится документальный фильм "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага". Авторы проекта попробуют проследить путь советской армии в 1945 году и определиться, возможно ли "оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру".
Летом прошлого года в преддверии запуска #СтраницПобеды команда проекта представила шрифт "Май", вдохновленный надписями, которые советские солдаты оставляли на стенах Рейхстага весной 1945 года.
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Телеканал RTРоссияОбщество
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