Аль-Сафи: делегации Ливии пока не встречались на переговорах в Москве

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Ливийские противоборствующие стороны на идущих в эти минуты в Москве переговорах по соглашению о перемирии пока не встречались между собой, об этом РИА Новости заявил Хамид аль-Сафи, советник спикера заседающего на востоке Ливийские противоборствующие стороны на идущих в эти минуты в Москве переговорах по соглашению о перемирии пока не встречались между собой, об этом РИА Новости заявил Хамид аль-Сафи, советник спикера заседающего на востоке Ливии парламента.

Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжаются в Москве более шести часов. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром . Оба политика прибыли ранее в Москву.

"Они (ливийские стороны) в МИД России. С каждой из сторон проводятся отдельные встречи, то есть ливийские стороны не встречались напрямую друг с другом", - заявил советник, сославшись на информацию главы ливийского парламента.

По его словам, председатель парламента Акиля Салех и маршал Халифа Хафтар "проводят встречу только с российской стороной".

"Мишри (глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри) и Саррадж (глапва ПНС Файез Саррадж) проводят встречи и с россиянами, и с турками. Заявление должно быть опубликовано уже скоро", - добавил аль-Сафи.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международного признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.