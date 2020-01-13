Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T18:30+0300
https://ria.ru/20200113/1563376853.html
Аль-Сафи: делегации Ливии пока не встречались на переговорах в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/156336/71/1563367117_0:0:2848:1602_1036x0_80_0_0_967ec9147992bbf193cb55e596061b35.jpg
РИА Новости

Аль-Сафи: делегации Ливии пока не встречались на переговорах в Москве

18:30 13.01.2020
155
© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : МИД РФ
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Ливийские противоборствующие стороны на идущих в эти минуты в Москве переговорах по соглашению о перемирии пока не встречались между собой, об этом РИА Новости заявил Хамид аль-Сафи, советник спикера заседающего на востоке Ливии парламента.
Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжаются в Москве более шести часов. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.

"Они (ливийские стороны) в МИД России. С каждой из сторон проводятся отдельные встречи, то есть ливийские стороны не встречались напрямую друг с другом", - заявил советник, сославшись на информацию главы ливийского парламента.

По его словам, председатель парламента Акиля Салех и маршал Халифа Хафтар "проводят встречу только с российской стороной".
"Мишри (глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри) и Саррадж (глапва ПНС Файез Саррадж) проводят встречи и с россиянами, и с турками. Заявление должно быть опубликовано уже скоро", - добавил аль-Сафи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
17:14
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров по Ливии в Москве
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международного признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
11:29
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии
100000
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМоскваЛивияВ мире
Рекомендуем
Военные в Ливии
В МИД временного правительства на востоке Ливии рассказали о целях ЛНА
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии продолжаются шесть часов
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров по Ливии в Москве
Ситуация в Ливии
СМИ узнали детали готовящегося соглашения о прекращении огня в Ливии
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Стороны конфликта в Ливии откажутся от всех наступательных действий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Стороны конфликта в Ливии создадут рабочие группы для урегулирования
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января
Ситуация в Ливии
Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии длятся больше четырех часов
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:05В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
Лента новостейМолния