В МИД временного правительства на востоке Ливии рассказали о целях ЛНА

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара не стремится к власти, но намерена освободить столицу страны Триполи от незаконных вооружённых группировок, заявил РИА Новости министр иностранных дел и международного сотрудничества действующего на востоке временного правительства Ливии Абельхади аль-Хувейдж.

"Армия не стремится править Ливией или разделять власть с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем , а намерена освободить столицу от вооруженных группировок", - сказал министр, комментируя проходящие в Москве переговоры по урегулированию в Ливии

Он также подчеркнул, что речь на переговорах идет именно о прекращении огня, а не о мирном соглашении между сторонами конфликта.

Министр пояснил, что власти на востоке страны выступают за мир, однако обуславливают свое согласие на прекращение огня "решением проблемы незаконных группировок".

Он также отметил, что армия будет придерживаться достигнутых договоренностей вне зависимости от механизма контроля, так как речь идет о регулярной армии, а не о группировках. "Пока рано говорить о совместной российско-турецкой военной комиссии, мы соблюдаем наши обязательства и не нуждаемся в комиссии, которая будет контролировать наши действия", - сказал собеседник агентства.