В МИД временного правительства на востоке Ливии рассказали о целях ЛНА

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара не стремится к власти, но намерена освободить столицу страны Триполи от незаконных вооружённых группировок, заявил РИА Новости министр иностранных дел и международного сотрудничества действующего на востоке временного правительства Ливии Абельхади аль-Хувейдж.
"Армия не стремится править Ливией или разделять власть с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем, а намерена освободить столицу от вооруженных группировок", - сказал министр, комментируя проходящие в Москве переговоры по урегулированию в Ливии.
Он также подчеркнул, что речь на переговорах идет именно о прекращении огня, а не о мирном соглашении между сторонами конфликта.
Министр пояснил, что власти на востоке страны выступают за мир, однако обуславливают свое согласие на прекращение огня "решением проблемы незаконных группировок".
Он также отметил, что армия будет придерживаться достигнутых договоренностей вне зависимости от механизма контроля, так как речь идет о регулярной армии, а не о группировках. "Пока рано говорить о совместной российско-турецкой военной комиссии, мы соблюдаем наши обязательства и не нуждаемся в комиссии, которая будет контролировать наши действия", - сказал собеседник агентства.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что соглашение о прекращении огня, которое готовится для подписания в Москве между главами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА), включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию.
Кроме того, согласно источникам телеканала, ливийские стороны должны согласиться на решение проблем только политическим путем, разделение полномочий и задач между ПНС, ливийским парламентом на востоке страны и командующим армией Халифой Хафтаром, за Ливийской национальной армией закрепляется задача по борьбе с терроризмом и террористическими организациями, которая будет идти в координации с главой ПНС. Источники указали, что в документе прописан международный контроль за морскими и наземными границами, на ЛНА возлагается задача по обеспечению безопасности нефтяных и газовых месторождений.