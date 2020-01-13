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В МИД временного правительства на востоке Ливии рассказали о целях ЛНА
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РИА Новости

В МИД временного правительства на востоке Ливии рассказали о целях ЛНА

18:22 13.01.2020 (обновлено: 19:35 13.01.2020)
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара не стремится к власти, но намерена освободить столицу страны Триполи от незаконных вооружённых группировок, заявил РИА Новости министр иностранных дел и международного сотрудничества действующего на востоке временного правительства Ливии Абельхади аль-Хувейдж.
"Армия не стремится править Ливией или разделять власть с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем, а намерена освободить столицу от вооруженных группировок", - сказал министр, комментируя проходящие в Москве переговоры по урегулированию в Ливии.
Он также подчеркнул, что речь на переговорах идет именно о прекращении огня, а не о мирном соглашении между сторонами конфликта.
Министр пояснил, что власти на востоке страны выступают за мир, однако обуславливают свое согласие на прекращение огня "решением проблемы незаконных группировок".
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Он также отметил, что армия будет придерживаться достигнутых договоренностей вне зависимости от механизма контроля, так как речь идет о регулярной армии, а не о группировках. "Пока рано говорить о совместной российско-турецкой военной комиссии, мы соблюдаем наши обязательства и не нуждаемся в комиссии, которая будет контролировать наши действия", - сказал собеседник агентства.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что соглашение о прекращении огня, которое готовится для подписания в Москве между главами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА), включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию.
Кроме того, согласно источникам телеканала, ливийские стороны должны согласиться на решение проблем только политическим путем, разделение полномочий и задач между ПНС, ливийским парламентом на востоке страны и командующим армией Халифой Хафтаром, за Ливийской национальной армией закрепляется задача по борьбе с терроризмом и террористическими организациями, которая будет идти в координации с главой ПНС. Источники указали, что в документе прописан международный контроль за морскими и наземными границами, на ЛНА возлагается задача по обеспечению безопасности нефтяных и газовых месторождений.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияООНРоссияВ мире
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