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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-13T18:47+0300
https://ria.ru/20200113/1563376616.html
США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_11766e94942352466f6586fc6cc7a2a4.jpg
РИА Новости

США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы

18:21 13.01.2020 (обновлено: 18:47 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.
В список попали известные парламентарии Венесуэлы, в частности Луис Парра, который был избран на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Выборы спикера национальной ассамблеи прошли из-за истечения срока полномочий Гуаидо. Его избрали спикером 5 января 2019 года на год.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
7 января, 19:47Попытка госпереворота в Венесуэле
Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМинистерство финансов СШАВенесуэлаСШАВ мире
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