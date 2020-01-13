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Религия и мировоззрение
2020-01-13T18:19+0300
https://ria.ru/20200113/1563376577.html
В РПЦ рассказали, какие подарки не стоит дарить верующим
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/28/1562602809_0:0:3104:1746_1036x0_80_0_0_c64e459ccf7ca5409ab13ec15a1ac71b.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали, какие подарки не стоит дарить верующим

18:19 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодние подарки и сувениры
Новогодние подарки и сувениры
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Православные россияне могут дарить друг другу любые подарки, в том числе игрушки в виде крыс, но только если они не имеют религиозного значения и даритель не верит в восточные календари, сообщил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
2020 год (по григорианскому календарю) в китайском циклическом календаре считается годом металлической крысы.
"Если мы относимся к этому как к шутке, игрушке, можно дарить что угодно. Просто надо всегда отдавать себе отчет в том, что это игра. Для восточного человека – это жизнь, традиции. А для нас никаких годов крыс и мышей не бывает. Для православного человека любой восточный календарь ничего не значит", - сказал Феодорит.
Он отметил, что отказ принять подарок может обидеть дарителя, но "если подарок имеет религиозное значение, или дарит его человек другой религиозной традиции, стоит сказать: "Я в это не верю".
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Сам священник коллекционирует игрушечных мышей и дарит их "православным, но не зацикленным людям". "Подарить крысу, как сейчас говорят "православнутому", то есть фанатику – это будет оскорбление. С другой стороны, для невоцерковленного человека это может послужить соблазном: батюшка дарит каких-то восточных персонажей. У меня есть православные друзья, которые относятся к таким вещам с юмором. Почему бы не подарить им мыша на старый Новый год?" - подытожил иеромонах.
До 1918 года в России был распространен юлианский календарь. Русская православная церковь не перешла, в отличие от светских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют 1 января, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Однако кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "Новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.
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1851007
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСтарый Новый годРусская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
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