В РПЦ рассказали, какие подарки не стоит дарить верующим

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Православные россияне могут дарить друг другу любые подарки, в том числе игрушки в виде крыс, но только если они не имеют религиозного значения и даритель не верит в восточные календари, сообщил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

2020 год (по григорианскому календарю) в китайском циклическом календаре считается годом металлической крысы.

"Если мы относимся к этому как к шутке, игрушке, можно дарить что угодно. Просто надо всегда отдавать себе отчет в том, что это игра. Для восточного человека – это жизнь, традиции. А для нас никаких годов крыс и мышей не бывает. Для православного человека любой восточный календарь ничего не значит", - сказал Феодорит.

Он отметил, что отказ принять подарок может обидеть дарителя, но "если подарок имеет религиозное значение, или дарит его человек другой религиозной традиции, стоит сказать: "Я в это не верю".

Сам священник коллекционирует игрушечных мышей и дарит их "православным, но не зацикленным людям". "Подарить крысу, как сейчас говорят "православнутому", то есть фанатику – это будет оскорбление. С другой стороны, для невоцерковленного человека это может послужить соблазном: батюшка дарит каких-то восточных персонажей. У меня есть православные друзья, которые относятся к таким вещам с юмором. Почему бы не подарить им мыша на старый Новый год?" - подытожил иеромонах.