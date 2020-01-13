Володин наградил дипломами корреспондентов МИА "Россия сегодня"

Журналисты получили награды по итогам творческого конкурса среди парламентских корреспондентов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2019 году.

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.