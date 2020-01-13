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Володин наградил дипломами корреспондентов МИА "Россия сегодня"
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РИА Новости

Володин наградил дипломами корреспондентов МИА "Россия сегодня"

18:17 13.01.2020 (обновлено: 20:27 13.01.2020)
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© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Марина Рыбакова
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный корреспондент МИА Россия сегодня Марина Рыбакова
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Марина Рыбакова
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил спецкора МИА "Россия сегодня" Марину Рыбакову и специального фотокорреспондента агентства Максима Блинова дипломами.
Журналисты получили награды по итогам творческого конкурса среди парламентских корреспондентов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2019 году.
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Максим Блинов
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Максим Блинов
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Максим Блинов
Дипломы также получили журналисты информационных агентств, "Парламентской газеты", "Российской газеты", ВГТРК и других СМИ.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.
Руководитель проекта Религия и мировоззрение МИА Россия сегодня Ольга Липич
18 декабря 2019, 20:13Религия и мировоззрение
Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР
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МИА "Россия сегодня"Вячеслав ВолодинНовости агентстваОбщество
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