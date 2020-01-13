Минздрав Армении поддержал предложение России о запрете снюсов

ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранение Армении поддерживает предложение российской стороны о запрете никотиносодержащих некурительных смесей, заявила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза. В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили РИА Новости, что комиссия рассмотрит вопрос запрета таких смесей на территории ЕАЭС, однако пока такой вопрос в повестке не стоит.
"Наша сторона полностью поддерживает предложенные поправки российской стороны. Между тем, хотим сообщить, что законопроект, предложенный правительством Республики Армения, предусматривает аналогичные подходы к указанным типам жевательно-сосательной табачной продукции", - сказала Никогосян.
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил ранее РИА Новости, что сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете продажи в РФ никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачной продукции.