Минздрав Армении поддержал предложение России о запрете снюсов

"Наша сторона полностью поддерживает предложенные поправки российской стороны. Между тем, хотим сообщить, что законопроект, предложенный правительством Республики Армения, предусматривает аналогичные подходы к указанным типам жевательно-сосательной табачной продукции", - сказала Никогосян.