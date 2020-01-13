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ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
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РИА Новости

ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева

18:09 13.01.2020 (обновлено: 18:10 13.01.2020)
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© Фото : МИД ДНРМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР никогда не признает конституционную реформу Киева, если эти изменения не будут согласованы с Донбассом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
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"Судя по информации из открытых источников, уже завтра украинский парламент может проголосовать за направление в Конституционный суд внесенного Зеленским проекта изменений в Основной закон Украины для дальнейшего рассмотрения", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред ДНР напомнила, что в поданном украинским президентом документе нет ни слова об особом статусе Донбасса, "хотя его закрепление в конституции является одним из фундаментальных условий долгосрочного и эффективного политического урегулирования конфликта".
"Кроме того, Зеленский явно пытается выкинуть из главного закона страны само понятие "район", являющееся основополагающим для реализации Минских соглашений. Соответственно, украинские власти не только не собираются предоставлять Донбассу особый статус, но и намерены заблокировать на уровне Конституции даже саму эту возможность", - считает Никонорова.
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Она отметила, что представители Киева не выносили на согласование контактной группы никаких проектов конституционных изменений в отношении Донбасса. По ее словам, это противоречит как минским соглашениям, так и итоговому коммюнике глав стран "нормандской четверки", "где четко указана необходимость согласования между двумя сторонами конфликта всех связанных с его урегулированием вопросов".
"Еще раз обращаем внимание на то, что республики не признают и никогда не признают ни одно из намерений или действий украинского руководства касательно Донбасса, которое не представлено нам на согласование. Более того, тот проект, который был внесен в украинский парламент Зеленским, в сущности, не имеет никакого отношения ни к внутреннему конфликту в Донбассе, ни к минскому процессу в целом – мы видим в нем только откровенную имитацию и подмену понятий, но никак не реальное стремление урегулировать конфликт", - подчеркнула Никонорова.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
4800002
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНаталья НиконороваДНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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