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Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии
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РИА Новости

Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

18:01 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВалерий Бганба
Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, он будет совмещать их с обязанностями премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку Рауля Хаджимбы с поста президента. Исполняющим обязанности главы республики стал Бганба.
"Возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия", - говорится в заявлении Бганбы, размещённом на сайте кабмина.
В пресс-службе уточнили, что Бганба будет совмещать исполнение обязанностей главы республики с обязанностями премьера.
Валерий Бганба
16:27
Бганба пообещал достойное проведение выборов президента Абхазии
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".
Валерий Бганба
14:15
Биография Валерия Бганбы
501003
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Отставка Хаджимбы с поста президента АбхазииАкции протеста в АбхазииВалерий БганбаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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Валерий Бганба
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