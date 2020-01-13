Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, он будет совмещать их с обязанностями премьера, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку Рауля Хаджимбы с поста президента. Исполняющим обязанности главы республики стал Бганба.
"Возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия", - говорится в заявлении Бганбы, размещённом на сайте кабмина.
В пресс-службе уточнили, что Бганба будет совмещать исполнение обязанностей главы республики с обязанностями премьера.
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".