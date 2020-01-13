Пьеса Грибоедова "Горе от ума" вышла новым тиражом к юбилею писателя

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Знаменитое произведение писателя Александра Грибоедова "Горе от ума" вышло в понедельник новым тиражом в преддверии юбилея автора, сообщили РИА Новости в издательстве.
Пятнадцатого января исполняется 225 лет со дня рождения русского драматурга и дипломата Грибоедова. Он известен прежде всего благодаря пьесе в стихах "Горе от ума", которая до сих пор пользуется огромной популярностью и которую часто ставят на подмостках театра. В числе трудов автора - "Студент", "Молодые супруги" и другие.
"Мы издаем, переиздаем произведения Александра Грибоедова. В частности, издаем пьесы, стихотворения, заметки в серии "Библиотека всемирной литературы". Сегодня вышел тираж "Горе от ума" в серии "Всемирная литература" с иллюстрациями, для широкого круга читателей, издание недорогое, чтобы было доступно всем - и школьнику, и студенту", - рассказала ведущий редактор отдела классической литературы и поэзии редакции художественной литературы издательства "Эксмо" Наталья Розман.
Она отметила, что значение "Горя от ума" сложно переоценить, так как не одно поколение выросло на этом произведении. "Герои комедии стали именами нарицательными, а афористичность делает ее бесценной и бессмертной. Насыщенная и биография Грибоедова: блестящее образование, знакомство с будущими декабристами, служба дипломатом, история любви, трагическая гибель - интересна для изучения и поучительна для всех", - добавила Розман.
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