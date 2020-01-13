Пьеса Грибоедова "Горе от ума" вышла новым тиражом к юбилею писателя

Пятнадцатого января исполняется 225 лет со дня рождения русского драматурга и дипломата Грибоедова. Он известен прежде всего благодаря пьесе в стихах "Горе от ума", которая до сих пор пользуется огромной популярностью и которую часто ставят на подмостках театра. В числе трудов автора - "Студент", "Молодые супруги" и другие.