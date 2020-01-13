В Саратове оштрафовали девушку, уронившую новогоднего оленя

Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове

Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове

Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове

САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал на 500 рублей девушку, опрокинувшую новогоднюю фигуру оленя в центре города, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как девушка сидит верхом на украшенной лампочками фигуре оленя, а затем вместе с оленем падает, но успевает схватиться за фонарный столб. Полиция Саратова отыскала 24-летнюю местную жительницу, повредившую арт-объект. Она объяснила, что сделала это "ради веселья". Полиция завела против нее административное дело о мелком хулиганстве и направила материал в суд.

"По делу вынесено постановление, которым гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что девушка из хулиганских побуждений забралась на новогоднюю фигуру, в результате чего архитектурная форма "Горделивый олень" повалилась на бок и получила повреждения. В пресс-службе отметили, что девушка в суде вину признала полностью.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.