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В Саратове оштрафовали девушку, уронившую новогоднего оленя
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РИА Новости

В Саратове оштрафовали девушку, уронившую новогоднего оленя

17:57 13.01.2020 (обновлено: 18:16 13.01.2020)
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Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове
Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове
Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал на 500 рублей девушку, опрокинувшую новогоднюю фигуру оленя в центре города, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как девушка сидит верхом на украшенной лампочками фигуре оленя, а затем вместе с оленем падает, но успевает схватиться за фонарный столб. Полиция Саратова отыскала 24-летнюю местную жительницу, повредившую арт-объект. Она объяснила, что сделала это "ради веселья". Полиция завела против нее административное дело о мелком хулиганстве и направила материал в суд.
"По делу вынесено постановление, которым гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что девушка из хулиганских побуждений забралась на новогоднюю фигуру, в результате чего архитектурная форма "Горделивый олень" повалилась на бок и получила повреждения. В пресс-службе отметили, что девушка в суде вину признала полностью.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее депутат Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский (ЕР), занимающий в облдуме должность зампреда комитета по культуре, призвал оставить в покое девушку, повалившую арт-объект, а саму новогоднюю фигуру назвал "уродливым оленем".
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