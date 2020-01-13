Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T17:47+0300
https://ria.ru/20200113/1563375253.html
Верховный суд Испании хочет лишить Пучдемона депутатского иммунитета
https://cdn21.img.ria.ru/images/151324/81/1513248196_0:217:2757:1768_1036x0_80_0_0_a5b03df6f76f8cf0f7a1b8e24f613587.jpg
РИА Новости

Верховный суд Испании хочет лишить Пучдемона депутатского иммунитета

17:47 13.01.2020
246
© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанк Карлес Пучдемон
 Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес просит главу Европарламента Давида Сассоли лишить бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника его правительства Тони Комина депутатского иммунитета, сообщили в суде.
Соответствующий запрос на основании судебных решений Карлос Лесмес направил в понедельник главе ЕП. В документах, копии которых есть в распоряжении РИА Новости, Верховный суд информирует, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела, и просит Сассоли приостановить их иммунитет на основании внутреннего регламента Европарламента.
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
5 января, 01:49
Парламент Каталонии подтвердил полномочия главы женералитета
На прошлой неделе Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест Пучдемона и Комина, избранных евродепутатами. Кроме того, судья Верховного суда Пабло Льярена подтвердил национальный ордер на арест политиков. Судья заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.
Пучдемон и Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, в понедельник прибыли в Страсбург, чтобы впервые принять участие в заседании Европейского парламента. Поддержать их приехали ряд представителей каталонских властей, включая главу женералитета Кима Торру и спикера парламента автономного сообщества Роже Торрена. Рядом со зданием парламента состоялся митинг сторонников независимости Каталонии, свидетельствуют кадры, которые транслировал испанский телеканал 24 Horas.
Мадрид, Испания
2 января, 22:10
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
Пучдемон заявил журналистам, что два года назад они были "незаконно отстранены от власти" и "сегодня получат мандаты" Европейского парламента.
"Были задействованы многие экономические, человеческие и технические ресурсы, чтобы не допустить нас сюда, но мы здесь, чтобы заявить, что ситуация в Каталонии – это европейский вопрос, который сильно повлиял на основы Европейского Союза", - сказал Пучдемон, призвав ЕС "быть вовлеченным" в проблему. Он также заявил, что приговоренный к тринадцати годам заключения бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас также должен заседать в Европарламенте, "если ЕС действительно место прав и свобод".
Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции Пучдемона и Комина, международные и европейские ордера на арест которых были выданы испанским судьей.
Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что политики были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.
Сторонники независимости Каталонии
26 ноября 2019, 22:31
Парламент Каталонии потребовал право голосовать по "самоопределению"
Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.
Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент.
Европарламент ранее лишил бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса, также избранного евродепутатом на майских выборах, но в октябре приговоренного ВС Испании за мятеж, после того, как соответствующее решение принял испанский ЦИК.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
14 ноября 2019, 15:04
Пучдемон мог бы найти новый дом в России, считает Жириновский
500014
Обсудить 0
Давид СассолиЕвропарламентКим ТорраКарлес ПучдемонИспанияВ мире
Рекомендуем
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Иранского посла вызвали в МИД Британии
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино
Генерал: у НАТО нет средств ПРО, способных бороться с "Искандер-М"
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым
Паспорт гражданина Российской Федерации
Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы
Ночной Омск
Ребенка из Омска, которого заставляли стоять на гречке, вернули матери
Путин поздравляет Шойгу с 50-летием. Архивные кадры
Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Бывший директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Бывший глава ГБР Украины назвал дело против него местью Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния