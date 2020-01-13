Верховный суд Испании хочет лишить Пучдемона депутатского иммунитета

МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес просит главу Европарламента Давида Сассоли лишить бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника его правительства Тони Комина депутатского иммунитета, сообщили в суде.
Соответствующий запрос на основании судебных решений Карлос Лесмес направил в понедельник главе ЕП. В документах, копии которых есть в распоряжении РИА Новости, Верховный суд информирует, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела, и просит Сассоли приостановить их иммунитет на основании внутреннего регламента Европарламента.
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На прошлой неделе Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест Пучдемона и Комина, избранных евродепутатами. Кроме того, судья Верховного суда Пабло Льярена подтвердил национальный ордер на арест политиков. Судья заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.
Пучдемон и Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, в понедельник прибыли в Страсбург, чтобы впервые принять участие в заседании Европейского парламента. Поддержать их приехали ряд представителей каталонских властей, включая главу женералитета Кима Торру и спикера парламента автономного сообщества Роже Торрена. Рядом со зданием парламента состоялся митинг сторонников независимости Каталонии, свидетельствуют кадры, которые транслировал испанский телеканал 24 Horas.
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Пучдемон заявил журналистам, что два года назад они были "незаконно отстранены от власти" и "сегодня получат мандаты" Европейского парламента.
"Были задействованы многие экономические, человеческие и технические ресурсы, чтобы не допустить нас сюда, но мы здесь, чтобы заявить, что ситуация в Каталонии – это европейский вопрос, который сильно повлиял на основы Европейского Союза", - сказал Пучдемон, призвав ЕС "быть вовлеченным" в проблему. Он также заявил, что приговоренный к тринадцати годам заключения бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас также должен заседать в Европарламенте, "если ЕС действительно место прав и свобод".
Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции Пучдемона и Комина, международные и европейские ордера на арест которых были выданы испанским судьей.
Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что политики были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.
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Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.
Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент.
Европарламент ранее лишил бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса, также избранного евродепутатом на майских выборах, но в октябре приговоренного ВС Испании за мятеж, после того, как соответствующее решение принял испанский ЦИК.
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