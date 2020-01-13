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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-13T17:47+0300
https://ria.ru/20200113/1563375226.html
Руденя: в Твери за пять лет отремонтируют около 260 км улиц
https://cdn23.img.ria.ru/images/155673/88/1556738835_0:323:2048:1475_1036x0_80_0_0_e221a100de1ba244b0acb52792c8714e.jpg
РИА Новости

Руденя: в Твери за пять лет отремонтируют около 260 км улиц

17:47 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тверской области И. Руденя
Губернатор Тверской области И. Руденя
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. В ближайшие пять лет в Твери планируется отремонтировать порядка 260 километров улиц, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Ремонтная кампания должна вестись в комплексе с нашей работой по совершенствованию системы скорой медицинской помощи, внедрению новой модели пассажирских перевозок, реализацией ключевых туристических и инфраструктурных проектов. Необходимо предусмотреть модернизацию дорожной сети в связи со строительством детской областной клинической больницы, других объектов, реновацией Морозовского городка", - сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании, посвященном вопросам ремонта дорог в региональной столице в 2020-2022 годы.
Ремонтировать дороги в Твери будут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в рамках регионального закона о статусе "Город воинской славы".
Общий объем финансирования в рамках нацпроекта на 2019-2024 годы составит более пяти миллиардов рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Глава региона отметил, что подрядные организации перед началом работ должны будут представлять подробный график их проведения. По его словам, немаловажно обеспечить культуру проведения дорожных работ – установить ограждения, дорожные знаки для безопасности участников движения.
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Тверская областьТверьИгорь Руденя
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