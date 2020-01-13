Руденя: в Твери за пять лет отремонтируют около 260 км улиц

ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. В ближайшие пять лет в Твери планируется отремонтировать порядка 260 километров улиц, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Ремонтная кампания должна вестись в комплексе с нашей работой по совершенствованию системы скорой медицинской помощи, внедрению новой модели пассажирских перевозок, реализацией ключевых туристических и инфраструктурных проектов. Необходимо предусмотреть модернизацию дорожной сети в связи со строительством детской областной клинической больницы, других объектов, реновацией Морозовского городка", - сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании, посвященном вопросам ремонта дорог в региональной столице в 2020-2022 годы.
Ремонтировать дороги в Твери будут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в рамках регионального закона о статусе "Город воинской славы".
Общий объем финансирования в рамках нацпроекта на 2019-2024 годы составит более пяти миллиардов рублей.
Глава региона отметил, что подрядные организации перед началом работ должны будут представлять подробный график их проведения. По его словам, немаловажно обеспечить культуру проведения дорожных работ – установить ограждения, дорожные знаки для безопасности участников движения.