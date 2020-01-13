Руденя: в Твери за пять лет отремонтируют около 260 км улиц

ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. В ближайшие пять лет в Твери планируется отремонтировать порядка 260 километров улиц, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Ремонтная кампания должна вестись в комплексе с нашей работой по совершенствованию системы скорой медицинской помощи, внедрению новой модели пассажирских перевозок, реализацией ключевых туристических и инфраструктурных проектов. Необходимо предусмотреть модернизацию дорожной сети в связи со строительством детской областной клинической больницы, других объектов, реновацией Морозовского городка", - сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании, посвященном вопросам ремонта дорог в региональной столице в 2020-2022 годы.

Ремонтировать дороги в Твери будут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в рамках регионального закона о статусе "Город воинской славы".

Общий объем финансирования в рамках нацпроекта на 2019-2024 годы составит более пяти миллиардов рублей.