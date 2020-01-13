Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

При этом Раиси не уточнил, в какую именно инстанцию намерены обратиться иранские власти.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.