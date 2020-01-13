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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T17:56+0300
https://ria.ru/20200113/1563375096.html
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/156318/80/1563188080_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8b5f7d7ce840587776749c7d88fcc4e0.jpg
РИА Новости

Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

17:45 13.01.2020 (обновлено: 17:56 13.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
"Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", — приводит слова Раиси агентство Fars.
Как отметил председатель Верховного суда, этим делом занимается иранский Совет по правам человека вместе с внешнеполитическим ведомством.
При этом Раиси не уточнил, в какую именно инстанцию намерены обратиться иранские власти.
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Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек.
В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
324366319
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
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