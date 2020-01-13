Володин заявил об изменении регламента работы Госдумы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Государственная дума внесет изменения в регламент работы над законодательными инициативами - после поступления проекта в нижнюю палату депутаты не смогут присоединиться к нему как соавторы, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Мы приняли решение, которое в ближайшее время будет рассмотрено комитетом по регламенту. Речь идёт о законодательных инициативах, которые, как правило, депутаты инициируют, и затем есть возможность у других депутатов присоединиться. Были обсуждения с нашими коллегами из всех фракций, мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить", - заявил Володин журналистам.

Он напомнил, что за время работы Госдумы нынешнего, седьмого созыва было принято решение о сокращении сроков, когда депутаты могли присоединиться к внесённой в палату инициативе как соавторы.

"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать количество авторов только теми, кто работал над законопроектом. Если депутат написал законопроект и внёс его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавтора нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться к законопроекту", - пояснил Володин.