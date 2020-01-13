Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T17:39+0300
https://ria.ru/20200113/1563374747.html
Володин заявил об изменении регламента работы Госдумы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156251/76/1562517604_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_766fe494d929b4d2d550a0594255c751.jpg
РИА Новости

Володин заявил об изменении регламента работы Госдумы

17:39 13.01.2020
352
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Государственная дума внесет изменения в регламент работы над законодательными инициативами - после поступления проекта в нижнюю палату депутаты не смогут присоединиться к нему как соавторы, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы приняли решение, которое в ближайшее время будет рассмотрено комитетом по регламенту. Речь идёт о законодательных инициативах, которые, как правило, депутаты инициируют, и затем есть возможность у других депутатов присоединиться. Были обсуждения с нашими коллегами из всех фракций, мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить", - заявил Володин журналистам.
Он напомнил, что за время работы Госдумы нынешнего, седьмого созыва было принято решение о сокращении сроков, когда депутаты могли присоединиться к внесённой в палату инициативе как соавторы.
"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать количество авторов только теми, кто работал над законопроектом. Если депутат написал законопроект и внёс его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавтора нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться к законопроекту", - пояснил Володин.
Спикер подчеркнул, что такая мера не только повысит качество внесённых инициатив, но и поможет точно подвести итог законодательной работы депутатов к концу созыва.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
11:11
Яровая внесла в Госдуму проект, упрощающий переход на выгодную ипотеку
621004
Обсудить 1
Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
Вячеслав Володин
Совет ГД обсудит реализацию послания президента после его оглашения
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Путин поздравляет Шойгу с 50-летием. Архивные кадры
Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Патриарх и Чайка помогли реабилитировать православную диссидентку
Основатель Amazon Джефф Безос
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Новогодние подарки и сувениры
В РПЦ рассказали, какие подарки не стоит дарить верующим
Паспорт гражданина Российской Федерации
Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге
Грустный мальчик сидит на лестнице
Российских школьников научат контролировать эмоции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии продолжаются шесть часов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о штрафах за "кнопкодавство" в Раде
Актриса Инна Чурикова
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Порт в Севастополе
Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским
Новый посол Канады в Москве Элисон Леклер
Новый посол Канады в России вручила копии верительных грамот в МИД
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон договорились продолжать личные контакты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния