Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Архивный альбом к 20-летию нахождения Владимира Путина у власти пополнился новыми материалами, они доступны к просмотру на сайте "Путин. 20 лет" - 20.kremlin.ru.
"Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы", - сообщила пресс-служба Кремля.
Первая часть архива, которая состояла из 600 фотографий и 100 видеороликов, была опубликована 30 декабря 2019 года.
"Путин. 20 лет" (доступен по адресу 20.kremlin.ru) – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном – личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.
27 декабря 2019, 15:42Реформы Путина: другая страна 20 лет спустя