Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Архивный альбом к 20-летию нахождения Архивный альбом к 20-летию нахождения Владимира Путина у власти пополнился новыми материалами, они доступны к просмотру на сайте "Путин. 20 лет" - 20.kremlin.ru

"Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы", - сообщила пресс-служба Кремля.

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Первая часть архива, которая состояла из 600 фотографий и 100 видеороликов, была опубликована 30 декабря 2019 года.

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