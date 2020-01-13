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Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2020-01-13T20:16+0300
https://ria.ru/20200113/1563374689.html
Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами
https://cdn22.img.ria.ru/images/156337/64/1563376456_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_fdc7bd62d8c3cacdc29a9452f3502926.jpg
РИА Новости

Альбом к 20-летию Путина у власти пополнили новыми материалами

17:39 13.01.2020 (обновлено: 20:16 13.01.2020)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Архивный альбом к 20-летию нахождения Владимира Путина у власти пополнился новыми материалами, они доступны к просмотру на сайте "Путин. 20 лет" - 20.kremlin.ru.
"Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы", - сообщила пресс-служба Кремля.
Первая часть архива, которая состояла из 600 фотографий и 100 видеороликов, была опубликована 30 декабря 2019 года.
"Путин. 20 лет" (доступен по адресу 20.kremlin.ru) – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном – личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.
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