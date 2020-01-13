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В Саратове двоих мужчин заподозрили в нападении на полицейских
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РИА Новости

В Саратове двоих мужчин заподозрили в нападении на полицейских

17:35 13.01.2020 (обновлено: 18:43 13.01.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиНападение наркозакладчиков на сотрудников ППС возле дома № 2 по Киевскому проезду города Саратова. 21 декабря 2019
Нападение наркозакладчиков на сотрудников ППС возле дома № 2 по Киевскому проезду города Саратова. 21 декабря 2019
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
Нападение наркозакладчиков на сотрудников ППС возле дома № 2 по Киевскому проезду города Саратова. 21 декабря 2019
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Следователи в Саратове предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о нападении на сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, напавшие на полицейских оказались особо опасными преступниками. Оба они арестованы.
"Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного заключения.
В СК отметили, что его 40-летний подельник обвинён только в покушении на незаконный оборот наркотиков, вину он признал полностью.
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"32-летний фигурант уголовного дела отказался от дачи показаний по обеим статьям предъявленного ему обвинения", - отмечается в сообщении.
Следователи установили, что фигуранты дела незаконно приобрели в Саратове синтетические наркотики, расфасовали их по упаковкам для последующей продажи, но не смогли довести замысел до конца, поскольку встретили полицейских, оказав сопротивление при задержании.
Ранее начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной рассказал, что главк МВД по региону представил Гадеева к награждению орденом Мужества посмертно, также рассматривается вопрос о поощрении его напарника.
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