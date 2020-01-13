В Саратове двоих мужчин заподозрили в нападении на полицейских

© Фото : СУСК РФ по Саратовской области Нападение наркозакладчиков на сотрудников ППС возле дома № 2 по Киевскому проезду города Саратова. 21 декабря 2019

САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Саратове предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о нападении на сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщило в понедельник областное управление СК РФ

Ранее сообщалось, что двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, напавшие на полицейских оказались особо опасными преступниками. Оба они арестованы.

"Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного заключения.

В СК отметили, что его 40-летний подельник обвинён только в покушении на незаконный оборот наркотиков, вину он признал полностью.

"32-летний фигурант уголовного дела отказался от дачи показаний по обеим статьям предъявленного ему обвинения", - отмечается в сообщении.

Следователи установили, что фигуранты дела незаконно приобрели в Саратове синтетические наркотики, расфасовали их по упаковкам для последующей продажи, но не смогли довести замысел до конца, поскольку встретили полицейских, оказав сопротивление при задержании.