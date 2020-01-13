Совет ГД обсудит реализацию послания президента после его оглашения

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совет Госдумы обсудит план реализации послания президента РФ Владимира Путина в тот же день, сразу после оглашения, сообщил журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Ежегодное послание президента Федеральному собранию Российской Федерации состоится 15 января.
"Решили сразу после послания собраться в рамках Совета Государственной Думы, с тем чтобы обсудить и подвести для себя определенные итоги, чтобы уже на этой неделе была сформирована рабочая группа, и мы могли бы в будущем уже работать над посланием президента", - сказал Володин.
По его словам, реализации послания депутаты намерены уделить приоритетное внимание.
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