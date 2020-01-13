Совет ГД обсудит реализацию послания президента после его оглашения

"Решили сразу после послания собраться в рамках Совета Государственной Думы, с тем чтобы обсудить и подвести для себя определенные итоги, чтобы уже на этой неделе была сформирована рабочая группа, и мы могли бы в будущем уже работать над посланием президента", - сказал Володин.