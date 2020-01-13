Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T17:31+0300
https://ria.ru/20200113/1563374024.html
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing
https://cdn21.img.ria.ru/images/156319/36/1563193639_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_18b9831b3abf9a78ab7fec678b8399d2.jpg
РИА Новости

Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing

17:31 13.01.2020
373
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СТОКГОЛЬМ, 13 янв - РИА Новости. Посла Ирана в Швеции Сайеда Расула Мохаджера вызвали в МИД страны в связи с ситуацией вокруг украинского Boeing, сбитого в Тегеране, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
"Посол Ирана Мохаджер был вызван сегодня в МИД, после того как был сбит самолет. Мы требуем сотрудничества, скорости и прозрачности, а также чтобы страна взяла на себя ответственность перед родственниками с точки зрения выплаты компенсаций. Фокус сейчас на том, чтобы помочь тем, кто жив. Усиленная группа для консульской поддержки отправится в Иран сегодня", - написала Линде в своем Twitter.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 января, 20:16
Зеленский ждет от Ирана взаимодействия в расследовании авиакатастрофы
1202617
Обсудить 2
Крушение украинского самолета в ИранеУдар Ирана по американским объектам в ИракеАнн Линде (МИД Швеции)Boeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМИД ШвецииШвецияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Порт в Севастополе
Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о штрафах за "кнопкодавство" в Раде
Основатель Amazon Джефф Безос
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
Новый посол Канады в Москве Элисон Леклер
Новый посол Канады в России вручила копии верительных грамот в МИД
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Маас призвал Иран "не играть с огнем" в Ираке
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино
Генерал: у НАТО нет средств ПРО, способных бороться с "Искандер-М"
Французский скалолаз Ален Робер
Французский "человек-паук" влез на небоскреб в поддержку протестующих
Бывший директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Бывший глава ГБР Украины назвал дело против него местью Порошенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии продолжаются шесть часов
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
США ввели санкции против Плахотнюка
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017
Афросоюз приветствует усилия России по налаживанию диалога в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния