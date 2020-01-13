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2020-01-13T18:47+0300
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"Победа" бесплатно перевезла 947 пассажиров в новогодних костюмах
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РИА Новости

"Победа" бесплатно перевезла 947 пассажиров в новогодних костюмах

17:45 13.01.2020 (обновлено: 18:47 13.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года бесплатно перевезла 947 пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, сообщила пресс-служба компании.
"Победа" в период новогодних праздников традиционно предложила улететь бесплатно на любом внутрироссийском рейсе своей маршрутной сети всем желающим в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. При наличии свободного места на рейсе представитель компании оформлял бесплатный перелет для участника акции.
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"Победа" ... с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года перевезла бесплатно 947 Дедов Морозов и Снегурочек", - говорится в сообщении.
Больше всего пассажиров в костюмах сказочных персонажей улетело из московского аэропорта "Внуково" по разным внутрироссийским направлениям "Победы" – 443 человека. На втором месте - петербургский аэропорт "Пулково" (131 человек), на третьем – Калининград (28 пассажиров), на четвертом – Сочи (27 человек), на пятом – аэропорт Казани (24 человека).
Самым популярным маршрутом у Дедов Морозов и Снегурочек стал Москва-Екатеринбург-Москва. На этом направлении бесплатно улетели 64 участника акции.
Всего с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года "Победа" выполнила 687 рейсов (539 рейсов – внутрироссийские) и перевезла более 126 тысяч пассажиров (из них 99 тысяч путешествовали по России).
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