"Победа" бесплатно перевезла 947 пассажиров в новогодних костюмах

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года бесплатно перевезла 947 пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, сообщила пресс-служба компании.

"Победа" в период новогодних праздников традиционно предложила улететь бесплатно на любом внутрироссийском рейсе своей маршрутной сети всем желающим в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. При наличии свободного места на рейсе представитель компании оформлял бесплатный перелет для участника акции.

"Победа" ... с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года перевезла бесплатно 947 Дедов Морозов и Снегурочек", - говорится в сообщении.

Больше всего пассажиров в костюмах сказочных персонажей улетело из московского аэропорта "Внуково" по разным внутрироссийским направлениям "Победы" – 443 человека. На втором месте - петербургский аэропорт "Пулково" (131 человек), на третьем – Калининград (28 пассажиров), на четвертом – Сочи (27 человек), на пятом – аэропорт Казани (24 человека).

Самым популярным маршрутом у Дедов Морозов и Снегурочек стал Москва-Екатеринбург-Москва. На этом направлении бесплатно улетели 64 участника акции.