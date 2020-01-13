Новый посол Канады в России вручила копии верительных грамот в МИД

Как говорится в сообщении МИД РФ, 13 января Рябков провел встречу с назначенным послом Канады в РФ, которая вручила копии верительных грамот.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив развития российско-канадских отношений в различных областях. Рябков пожелал Леклер успехов в ее работе в Москве, выразив надежду на восстановление конструктивного диалога между Россией и Канадой на основе взаимного учета интересов", - отмечается в заявлении министерства.
Элисон Леклер была назначена послом Канады в РФ в октябре 2019 года. Она сменила на этом посту Джона Кёра, который работал послом Канады в Москве с 2013 года.
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