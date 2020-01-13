Новый посол Канады в России вручила копии верительных грамот в МИД

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый посол Новый посол Канады в Москве Элисон Леклер вручила копии верительных грамот в МИД РФ и обсудила с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым состояние и перспективы российско-канадских отношений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в сообщении МИД РФ, 13 января Рябков провел встречу с назначенным послом Канады в РФ, которая вручила копии верительных грамот.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив развития российско-канадских отношений в различных областях. Рябков пожелал Леклер успехов в ее работе в Москве, выразив надежду на восстановление конструктивного диалога между Россией и Канадой на основе взаимного учета интересов", - отмечается в заявлении министерства.