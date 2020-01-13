Французский "человек-паук" влез на небоскреб в поддержку протестующих

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Французский "человек-паук" Французский "человек-паук" Ален Робер в понедельник вскарабкался на небоскреб в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа в знак поддержки протестующих против пенсионной реформы, передает газета Parisien.

По данным издания, отважный верхолаз на 52 минуты взобрался на вершину 187-метровой башни компании Total.

Une ascension de 187 mètres à mains nues en signe de soutien aux grévistes 😰 Alain Robert, le @frenchspiderman, a escaladé ce matin la Tour Total à #ladefense pour dénoncer la réforme des retraites. pic.twitter.com/u7joOUPbVp — Alice Brogat (@AliceBrogat) 13 января 2020 г.

"Люди и так проводят на работе, зачастую нелюбимой, по 40 лет. Хочется продолжать жить достойно", - поделился Робер, отметив, что "пора прекратить требовать от людей работать больше, чтоб получать меньше".

"Человек-паук" беспрепятственно смог добраться до крыши башни, после чего был задержан полицейскими.

Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, в октябре забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.

Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.