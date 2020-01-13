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Французский "человек-паук" влез на небоскреб в поддержку протестующих
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РИА Новости

Французский "человек-паук" влез на небоскреб в поддержку протестующих

17:23 13.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФранцузский скалолаз Ален Робер
Французский скалолаз Ален Робер
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Французский скалолаз Ален Робер. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Французский "человек-паук" Ален Робер в понедельник вскарабкался на небоскреб в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа в знак поддержки протестующих против пенсионной реформы, передает газета Parisien.
По данным издания, отважный верхолаз на 52 минуты взобрался на вершину 187-метровой башни компании Total.
"Люди и так проводят на работе, зачастую нелюбимой, по 40 лет. Хочется продолжать жить достойно", - поделился Робер, отметив, что "пора прекратить требовать от людей работать больше, чтоб получать меньше".
"Человек-паук" беспрепятственно смог добраться до крыши башни, после чего был задержан полицейскими.
Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, в октябре забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.
Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
В минувшую субботу, 11 января, премьер-министр Эдуар Филипп в письме к профсоюзам сообщил, что власти временно отказываются от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62.
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Ален Робер ("Человек-паук")TotalФранцияПарижВ мире
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