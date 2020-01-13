Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

"Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Того самого, в возбуждении которого суд мне отказал в начале декабря". Иван Голунов

Как сообщил РИА Новости адвокат Голунова Сергей Бадамшин, дело открыто по факту задержания журналиста по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Юрист уточнил, что Голунова еще не признали потерпевшим, адвокаты уже подали соответствующее ходатайство.

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у журналиста обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью его (Голунова. — Прим. ред.) участия" в преступлении.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили при задержании.

Специальное заявление сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.

Владимир Путин 19 декабря сообщил, что в отношении всех уволенных открыты уголовные дела.