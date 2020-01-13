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Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
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РИА Новости

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

17:20 13.01.2020 (обновлено: 19:37 13.01.2020)
13443
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Следственный комитет подозревает полицейских, задерживавших Ивана Голунова, в превышении полномочий, написал в фейсбуке сам журналист.
"Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Того самого, в возбуждении которого суд мне отказал в начале декабря".
Иван Голунов
Как сообщил РИА Новости адвокат Голунова Сергей Бадамшин, дело открыто по факту задержания журналиста по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".
Юрист уточнил, что Голунова еще не признали потерпевшим, адвокаты уже подали соответствующее ходатайство.
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Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у журналиста обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью его (Голунова. — Прим. ред.) участия" в преступлении.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили при задержании.
Специальное заявление сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.
Владимир Путин 19 декабря сообщил, что в отношении всех уволенных открыты уголовные дела.
До последнего времени дело расследовалось в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
1 ноября 2019, 12:17
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
17415661368
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваВладимир КолокольцевРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Задержали быстро, а дело что-то медленно идёт.
13 января, 17:23
Сережа Эуропейцев
19000012
Самое главное кто и в какой момент ему подбросил наркоту.
13 января, 17:34
АСАндрей Ст
15110013
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