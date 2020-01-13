Маас призвал Иран "не играть с огнем" в Ираке

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Иран "не играть с огнем" в соседних странах, особенно в Ираке, если Тегеран хочет деэскалации ситуации в регионе.
"Иран должен прекратить играть с огнем в соседних странах, особенно в Ираке, если он хочет внести вклад в деэскалацию (ситуации)", - написал Маас в Twitter в ходе своего визита в Иорданию.
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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.