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На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
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РИА Новости

На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром

17:12 13.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВестминстерское аббатство в Лондоне
Вестминстерское аббатство в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Вестминстерское аббатство в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Шторм, получивший название "Брендан", принесет сильные дожди и ветер в ближайшие два дня в некоторые части Великобритании, сообщает британская метеослужба.
Синоптики объявили желтый уровень опасности погоды для Лондона и юго-востока Англии.
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"Сильные дожди начнутся во вторник днем и продолжатся до утра среды. Дождь будет временами сильным, особенно на возвышенностях. Во многих местах выпадет от 15 до 25 мм осадков, а в некоторых местах - от 30 до 40 мм. Дождь, который прольется на и так уже влажную почву, вероятно, приведет к локальному затоплению", - говорится в сообщении метеослужбы.
В районах, где пройдут дожди, в том числе в Лондоне, ожидаются перебои в работе транспорта и учреждений, предупредили синоптики.
В понедельник шторм уже дошел до западного побережья Северной Ирландии, Уэльса и северо-востока Шотландии.
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ВеликобританияЛондонВ мире
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