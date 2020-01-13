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Культура
2020-01-13T23:31+0300
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Зои Кравиц рассказала, как готовится к съемкам в "Бэтмене"
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РИА Новости

Зои Кравиц рассказала, как готовится к съемкам в "Бэтмене"

23:31 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зои Кравиц
Актриса Зои Кравиц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американская актриса Зои Кравиц на шоу Эллен Дедженерес рассказала о том, как готовится к съемкам фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в котором играет Женщину-кошку, сообщает Daily Mail.

"Все идет хорошо. Это очень волнительно и очень тяжело физически. Я так много тренируюсь, что еле добираюсь до дома", — прокомментировала актриса.

Зои Кравиц добавила, что для роли уже перемерила множество костюмов и собирается лететь в Лондон, где сейчас проходят съемки, чтобы присоединиться к Роберту Паттинсону (Бэтмен) и Колину Фарреллу (Пингвин).
В супергеройском боевике также снимется Джеффри Райт (комиссар полиции Джеймс Гордон), Пол Дано (Загадочник), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт) и другие.
Выход картины запланирован на июнь 2021 год.
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