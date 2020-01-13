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Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"
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РИА Новости

Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"

17:05 13.01.2020
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© Нон-стоп Продакшн, 2019Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© Нон-стоп Продакшн, 2019
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на американскую кинопремию "Оскар", сообщили организаторы в понедельник.
В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" члены киноакадемии включили "Паразитов" южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Боль и славу" испанского мэтра Педро Альмодовара, польскую картину "Тело Христово" Яна Комаса, "Отверженных" француза Ладжа Ли и "Страну меда" из Северной Македонии.
Пять картин, между которыми развернется борьба за "Оскар", были отобраны из более чем девяти десятков заявок. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Российская лента ранее в декабре вошла в шорт-лист номинации.
Кадр из фильма Дылда
17 декабря 2019, 11:57Культура
Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
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КультураКантемир БалаговОскар (премия)Лос-АнджелесРоссия
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