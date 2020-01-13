Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"

В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" члены киноакадемии включили "Паразитов" южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Боль и славу" испанского мэтра Педро Альмодовара, польскую картину "Тело Христово" Яна Комаса, "Отверженных" француза Ладжа Ли и "Страну меда" из Северной Македонии.

Пять картин, между которыми развернется борьба за "Оскар", были отобраны из более чем девяти десятков заявок. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Российская лента ранее в декабре вошла в шорт-лист номинации.