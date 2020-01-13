Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

Медведев в День российской печати вручил правительственные награды в области средств массовой информации (СМИ) за 2019 год, лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм Михаил Швыдкой, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

"Здорово, что ваш праздник приходится на первый день календаря по юлианскому стилю, или на Старый новый год", - сказал премьер на торжественной церемонии.

Медведев также указал, что посетил в интернете ресурс "Горький медиа", где опубликованы изречения классиков. Он добавил, что ресурс "хороший", и зачитал цитату из рассказа своего любимого писателя Антона Чехова о такой "чепухе", как Новый год, и "глупости" тех, кто ему радуется: "Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство".

Продолжая цитату, он отметил, что "не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег".