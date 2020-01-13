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Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
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РИА Новости

Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

17:00 13.01.2020
11632
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Медведев в День российской печати вручил правительственные награды в области средств массовой информации (СМИ) за 2019 год, лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм Михаил Швыдкой, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.
"Здорово, что ваш праздник приходится на первый день календаря по юлианскому стилю, или на Старый новый год", - сказал премьер на торжественной церемонии.
Медведев также указал, что посетил в интернете ресурс "Горький медиа", где опубликованы изречения классиков. Он добавил, что ресурс "хороший", и зачитал цитату из рассказа своего любимого писателя Антона Чехова о такой "чепухе", как Новый год, и "глупости" тех, кто ему радуется: "Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство".
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Продолжая цитату, он отметил, что "не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег".
"На этих оптимистических словах я хотел бы вам пожелать веселого Старого нового года, наконец, новогодние праздники 13 числа заканчиваются, прошу не забывать о том, что по поводу такого рода праздников говорили классики", - заключил он.
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Дмитрий МедведевРоссияАнтон ЧеховОбщество
Популярные комментарии
и сцена та же..актеры старые все те же и шутки плоские все те же.. когда же занавес..
13 января, 19:29
РИНАТ ГАЛИМОВ
4400002
Я добрый и не жадный - пожелаю ему того же,но в 10 раз больше.
13 января, 19:42
Виктор Канаш
1800000
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