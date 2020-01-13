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Ребенка из Омска, которого заставляли стоять на гречке, вернули матери
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РИА Новости

Ребенка из Омска, которого заставляли стоять на гречке, вернули матери

17:00 13.01.2020 (обновлено: 17:49 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНочной Омск
Ночной Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Омске восьмилетнего мальчика, которого жестоко наказывали родители, вернули матери. Об этом порталу NGS55 рассказал Евгений Пузанов — руководитель интерната, в котором временно жил ребенок.
Он пояснил, что мальчик будет жить с матерью, однако продолжит посещать интернат, где с ним будут работать психологи. Ребенок сам просил об этом, уточнил Пузанов.

"Мама не лишена родительских прав, не ограничена. Они каждый день ходят на занятия. Мы видим, как проходит восстановление", — отметил директор интерната.

По его словам, ребенок нормально общается с ровесниками, ходил в цирк с бабушкой, а на Новый год следователи подарили ему коньки.
Прокуратура
16 декабря 2019, 10:38
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
По версии следствия, 27-летняя женщина вместе 35-летним отчимом с апреля по май "в воспитательных целях" ставила ребенка коленями на гречку. Наказание применялось к мальчику за любую провинность — например, если он позднее обычного возвращался домой из школы или с прогулки.
На крупе ребенок мог простоять от 30 минут до девяти часов. Инициатором такого вида наказания был мужчина, мать была в курсе, но не вмешивалась. В мае мальчик, не выдержав издевательств, убежал к соседу по даче, а тот сообщил в полицию. Ребенка отправили на лечение в стационар, так как гречка "вросла" в его колени, а затем в интернат.
Мужчина арестован, женщина находится под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Омск
19 декабря 2019, 10:23
Мать ребенка, которого ставили на гречку, хочет сама его воспитывать
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