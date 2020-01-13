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В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда
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РИА Новости

В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда

16:54 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Транспортные полицейские устанавливают владельца верблюда, который долго бежал по железнодорожному пути в Астраханской области, из-за чего пассажирский поезд Ташкент - Москва пришел с опозданием, сообщил РИА Новости представитель астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.
Ранее в соцсетях появилось видео с верблюдом, бегущим по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Голос за кадром сообщил, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч. В Приволжской железной дороге РИА Новости сообщили, что это произошло 5 января в Астраханской области. В результате инцидента пассажирский поезд №349 Ташкент – Москва задержался на 44 минуты.
По словам представителя транспортной полиции, в настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 11.1 КоАП (Нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей). Проводится административное расследование.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, кому принадлежит животное, как оно оказалось возле железнодорожных путей и почему было без надзора", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что местонахождение верблюда в настоящее время неизвестно.
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