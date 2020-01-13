В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда

Ранее в соцсетях появилось видео с верблюдом, бегущим по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Голос за кадром сообщил, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч. В Приволжской железной дороге РИА Новости сообщили, что это произошло 5 января в Астраханской области. В результате инцидента пассажирский поезд №349 Ташкент – Москва задержался на 44 минуты.