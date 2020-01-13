СМИ сообщили о ликвидации в Нигерии одного из командиров "Боко Харам"*

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многонациональные объединенные силы специального назначения (MNJTF) ликвидировали высокопоставленного командира радикальной исламистской группировки "Боко Харам"* вблизи озера Чад в Нигерии, сообщает местное издание Punch.
По данным издания, Амир Халифа Умар был третьим по влиянию командиром и верховным судьей "Западноафриканской провинции исламского государства"*. Авиаудар был нанесен в субботу.
"В продолжение текущих наступательных операций против "Западноафриканской провинции исламского государства"* и других сеятелей насилия и нестабильности в районе озера Чад, воздушная целевая группа MNJTF нейтрализовала третьего по значимости командира в руководящих эшелонах "Западноафриканской провинции исламского государства"* Амира Халифа Умара", - приводит издание слова представителя MNJTF Тимоти Антигха.
Он добавил, что три других старших командира "Боко Харам"* были также ликвидированы.
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Многонациональные объединенные силы специального назначения включают в себя вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера. Их деятельность направлена на борьбу с группировкой "Боко Харам"* и освобождение заложников.
Радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*, действует из Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Организация, запрещенная в России
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