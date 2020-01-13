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В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Голубовское
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Голубовское

16:47 13.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Голубовское, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
"Сегодня в 14.20 (совпадает с мск - ред.) военнослужащие 93 бригады ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями 82-миллиметровых минометов обстреляли населенный пункт Голубовское", - заявил Осадчий.
По его словам, по населенному пункту украинские силовики выпустили десять мин. "Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавил Осадчий.
Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом режим прекращения огня.
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