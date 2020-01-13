В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Голубовское

ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов по подконтрольному самопровозглашенной Украинские силовики открыли огонь из минометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Голубовское, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий

"Сегодня в 14.20 (совпадает с мск - ред.) военнослужащие 93 бригады ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями 82-миллиметровых минометов обстреляли населенный пункт Голубовское", - заявил Осадчий.

По его словам, по населенному пункту украинские силовики выпустили десять мин. "Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавил Осадчий.