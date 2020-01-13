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В Молдавии от свиного гриппа умер четырехлетний мальчик из России
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РИА Новости

В Молдавии от свиного гриппа умер четырехлетний мальчик из России

16:45 13.01.2020 (обновлено: 17:21 13.01.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 13 янв — РИА Новости. Мальчик из России скончался в Молдавии от вируса AH1N1, также известного как свиной грипп, передает Sputnik Молдова.
"Ребенок 30 декабря прибыл в Кишинев из России вместе с матерью. Они направились к родственникам, проживающим в секторе Ботаника. Там мальчику внезапно стало плохо. Его госпитализировали в Центр матери и ребенка лишь 31 декабря, сначала мать отказалась от больницы", — приводит агентство слова главы управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяны Бучарски.
По ее словам, у ребенка подтвердили грипп AH1N1. В больнице ему становилось все хуже, 8 января он скончался. Мальчику было четыре года, он был гражданином России.
Бучарски заявила, что семья, в которую прибыл ребенок, считается очагом заражения. Поэтому все члены семьи находятся под наблюдением, у многих есть симптомы, похожие на грипп.
"Еще одного ребенка четырех лет из указанной семьи госпитализировали в больницу имени Игнатенко. Его состояние стабильное. Оба ребенка не были привиты от гриппа", — приводит агентство слова чиновницы.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ. 16 ноября 2018
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МолдавияКишиневРоссияВ мире
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