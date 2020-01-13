В Молдавии от свиного гриппа умер четырехлетний мальчик из России

КИШИНЕВ, 13 янв — РИА Новости. Мальчик из Мальчик из России скончался в Молдавии от вируса AH1N1, также известного как свиной грипп, передает Sputnik Молдова

"Ребенок 30 декабря прибыл в Кишинев из России вместе с матерью. Они направились к родственникам, проживающим в секторе Ботаника. Там мальчику внезапно стало плохо. Его госпитализировали в Центр матери и ребенка лишь 31 декабря, сначала мать отказалась от больницы", — приводит агентство слова главы управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяны Бучарски.

По ее словам, у ребенка подтвердили грипп AH1N1. В больнице ему становилось все хуже, 8 января он скончался. Мальчику было четыре года, он был гражданином России.

Бучарски заявила, что семья, в которую прибыл ребенок, считается очагом заражения. Поэтому все члены семьи находятся под наблюдением, у многих есть симптомы, похожие на грипп.