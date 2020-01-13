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В Москве около 12 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Москве около 12 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования

16:40 13.01.2020 (обновлено: 16:45 13.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Порядка 12 тысяч человек эвакуировали в понедельник из пяти объектов в Москве, в том числе трех районных судов, после получения анонимных сообщений о минировании, угрозы взрывов не подтвердились, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили сообщения об угрозах взрыва в храме Христа Спасителя, Коптевском, Головинском, Зеленоградском районных судах, а также в родильном отделении № 1 ГКБ имени А. К. Ерамишанцева", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общее количество эвакуированных по состоянию на 14:50 составило 11 тысяч 717 человек. В настоящее время проверки на всех объектах завершены, угрозы оказались ложными.
Статуя Фемиды
14:56
Сообщения о минировании судов в Петербурге оказались ложными
021070
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МоскваПроисшествия
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