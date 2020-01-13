В Москве около 12 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Порядка 12 тысяч человек эвакуировали в понедельник из пяти объектов в Москве, в том числе трех районных судов, после получения анонимных сообщений о минировании, угрозы взрывов не подтвердились, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили сообщения об угрозах взрыва в храме Христа Спасителя, Коптевском, Головинском, Зеленоградском районных судах, а также в родильном отделении № 1 ГКБ имени А. К. Ерамишанцева", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общее количество эвакуированных по состоянию на 14:50 составило 11 тысяч 717 человек. В настоящее время проверки на всех объектах завершены, угрозы оказались ложными.