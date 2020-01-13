Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" за фильм "Джокер"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американского актера Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер", Американского актера Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер", сообщили организаторы в понедельник.

Он поборется за золотую статуэтку вместе с Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Адамом Драйвером ("Брачная история"), Антонио Бандерасом ("Боль и слава") и Джонатаном Прайсом ("Два папы").

Для Феникса номинация на главную кинонаграду стала четвертой в карьере.

До этого он претендовал на "Оскар" за фильм "Гладиатор" (2000 год), "Переступить черту" (2005 год) и "Мастер" (2012 год)