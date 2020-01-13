Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-13T16:59+0300
https://ria.ru/20200113/1563371602.html
Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" за фильм "Джокер"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155923/82/1559238218_0:153:2258:1423_1036x0_80_0_0_12981be97511c98c8b1aecd97333af18.jpg
РИА Новости

Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" за фильм "Джокер"

16:55 13.01.2020 (обновлено: 16:59 13.01.2020)
371
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американского актера Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер", сообщили организаторы в понедельник.
Он поборется за золотую статуэтку вместе с Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Адамом Драйвером ("Брачная история"), Антонио Бандерасом ("Боль и слава") и Джонатаном Прайсом ("Два папы").
Для Феникса номинация на главную кинонаграду стала четвертой в карьере.
До этого он претендовал на "Оскар" за фильм "Гладиатор" (2000 год), "Переступить черту" (2005 год) и "Мастер" (2012 год)
Лауреатов 92-й премии Американской киноакадемии объявят в ночь с 9 на 10 февраля.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
6 января, 07:02Культура
Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Джокер"
401022
КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксОскар (премия)США
Рекомендуем
Статуэтки Оскар
Стали известны претенденты на "Оскар" в номинации "лучший фильм"
Кадр из фильма Дылда
Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"
Статуэтка Оскара
Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"
Полицейский
В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января
Вестминстерское аббатство в Лондоне
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Здание Горсовета в городе Днепр
СБУ заподозрила чиновников из Днепра в присвоении миллиона долларов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
Медведев рассказал, чем измеряется ключевое качество журналиста
Грустный мальчик сидит на лестнице
Российских школьников научат контролировать эмоции
Основатель Amazon Джефф Безос
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
Рауль Хаджимба
Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в новых выборах
Валерий Бганба
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Инну Чурикову обокрали в аэропорту
15:44Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
15:41Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
15:39Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
15:35В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
15:32Девять пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате остаются в больницах
15:32На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
15:32Путин и Моди обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ливии
15:30Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
15:28ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае
15:27В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
15:26В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
15:25Медведев вручает правительственные награды в области СМИ
15:22ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию
15:20Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
15:17В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
15:14Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
15:12В Мурманской области нашли детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:11Иранского посла вызвали в МИД Британии
15:10Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата
Лента новостейМолния