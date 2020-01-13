Переговоры в Москве о соглашении по Ливии длятся больше четырех часов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжаются в Москве больше четырех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.

Основным вопросом являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой Ливийской национальной армии, маршалом Халифой Хафтаром . Оба политика прибыли ранее в Москву. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники, соглашение о прекращении огня включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Во встречах в Москве принимают участие Саррадж, Хафтар, кроме того, как ранее сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов, в Москву должны были прибыть также глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и спикер заседающего на востоке страны парламента Агила Салех.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.

Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.

Как сообщили ранее в МИД РФ, межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции проходят в Москве в развитие стамбульской инициативы президентов России и Турции по итогам саммита 8 января.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.