Переговоры в Москве о соглашении по Ливии длятся больше четырех часов

Основным вопросом являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой Ливийской национальной армии, маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники, соглашение о прекращении огня включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Во встречах в Москве принимают участие Саррадж, Хафтар, кроме того, как ранее сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов, в Москву должны были прибыть также глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и спикер заседающего на востоке страны парламента Агила Салех.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.
Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.
Как сообщили ранее в МИД РФ, межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции проходят в Москве в развитие стамбульской инициативы президентов России и Турции по итогам саммита 8 января.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.