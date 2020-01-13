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https://ria.ru/20200113/1563370995.html
Среди отмененных Медведевым актов РСФСР есть документы 1917-2002 годов
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РИА Новости

Среди отмененных Медведевым актов РСФСР есть документы 1917-2002 годов

16:29 13.01.2020 (обновлено: 16:32 13.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Перечень актов РСФСР и РФ, которые согласно постановлению, подписанному главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, считаются утратившими силу с 1 февраля, содержит документы, выпущенные с 1917 по 2002 годы.
Постановление правительства "О признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений" опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике", - говорится в сообщении.
Два акта в перечне датированы 1917 годом. Это - декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года "Овзиманiи прямыхъ налоговъ" и Инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 года "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ".
Министерство Юстиции России
2 января, 14:12
Минюст подготовил к отмене тысячи устаревших актов СССР и РСФСР
Также в списке нормативно-правовых актов постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 июля 1927 года "Об утверждении положения о порядке привлечения населения к трудовой и транспортной повинности", постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 февраля 1929 года "О порядке производства фотографических, кинематографических и прочих съемок на территории Р.С.Ф.С.Р.", постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5ноября 1928 года "О примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной мести" и другие.
Ранее Минюст также подготовил постановления правительства об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза и о признании не действующими на территории РФ более 2,4 тысячи ведомственных актов СССР и РСФСР.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
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РСФСРДмитрий МедведевПравительство РФОбщество
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