Бганба пообещал достойное проведение выборов президента Абхазии

СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. И. о. президента Абхазии Валерий Бганба пообещал сделать необходимое для достойного проведения выборов главы республики в установленный конституцией срок.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку президента Рауля Хаджимбы и единогласного проголосовали за возложение полномочий обязанностей главы Абхазии на премьера Бганбу. Выборы назначены на 22 марта.
"Обращаюсь к вам, гражданам республики, (с обещанием) сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный конституцией срок", - говорится в обращении Бганбы, размещённом на сайте правительства Абхазии.