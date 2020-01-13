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Бганба пообещал достойное проведение выборов президента Абхазии
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РИА Новости

Бганба пообещал достойное проведение выборов президента Абхазии

16:27 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВалерий Бганба
Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Валерий Бганба
СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. И. о. президента Абхазии Валерий Бганба пообещал сделать необходимое для достойного проведения выборов главы республики в установленный конституцией срок.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку президента Рауля Хаджимбы и единогласного проголосовали за возложение полномочий обязанностей главы Абхазии на премьера Бганбу. Выборы назначены на 22 марта.
"Обращаюсь к вам, гражданам республики, (с обещанием) сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный конституцией срок", - говорится в обращении Бганбы, размещённом на сайте правительства Абхазии.
Валерий Бганба
14:15
Биография Валерия Бганбы
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