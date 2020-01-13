РВИО поддержало предложение пригласить Путина на годовщину в Освенцим

"Я считаю, что заявление Леха Валенсы находится в соотношении со здравым смыслом. Полякам не уйти от очевидных фактов, что Польша находилась под жесточайшей оккупацией, которая грозила уничтожением всему польскому народу и государственности. Как и русским, белорусам, украинцам, так и полякам по плану "Ост" грозило полное уничтожение либо сразу, либо ссылка в Сибирь на вымирание. Красная армия это предотвратила. Весь мир в 1945 году знал, что Красная армия сыграла главную роль в освобождении Европы от оккупации", - сказал Мягков РИА Новости.

Лагерь "Аушвиц" был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. "Когда советские войска вошли в "Аушвиц", они увидели страшную картину. До этого было освобождение лагеря "Майданек" летом 1944 года. То, что увидели в "Майданек" и "Аушвиц", просто шокировало людей. Они увидели горы одежды, которую нацисты использовали для своих нужд, которую нацисты отправляли в Германию, горы обуви, золотые коронки, которые переплавляли в золото, волосы заключенных и даже пепел от погибших людей использовали для удобрения", - рассказал историк.

"Вот до какого кощунства, цинизма и людоедства доходила нацистская идеология", - отметил Мягков.

Он напомнил, что когда советские войска вошли в лагерь, там оставалось всего несколько тысяч заключенных. "Это была машина уничтожения, машина смерти, как и в других лагерях смерти на территории Польши. Можно себе представить, сколько бы еще людей было уничтожено в Европе, если бы не освободительная Красная армия. Красная армия спасала евреев, спасала поляков, несла им свободу, а сегодня мы видим, что некоторые договариваются до того, что не было освобождения Польши, что это была оккупация", - сказал историк.