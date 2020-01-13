РВИО поддержало предложение пригласить Путина на годовщину в Освенцим

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал здравым предложение экс-президента Польши Леха Валенсы пригласить президента РФ Владимира Путина в Освенцим на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения лагеря "Аушвиц-Биркенау" и объявить освобождение заслугой войск Красной армии.
"Я считаю, что заявление Леха Валенсы находится в соотношении со здравым смыслом. Полякам не уйти от очевидных фактов, что Польша находилась под жесточайшей оккупацией, которая грозила уничтожением всему польскому народу и государственности. Как и русским, белорусам, украинцам, так и полякам по плану "Ост" грозило полное уничтожение либо сразу, либо ссылка в Сибирь на вымирание. Красная армия это предотвратила. Весь мир в 1945 году знал, что Красная армия сыграла главную роль в освобождении Европы от оккупации", - сказал Мягков РИА Новости.
Лагерь "Аушвиц" был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. "Когда советские войска вошли в "Аушвиц", они увидели страшную картину. До этого было освобождение лагеря "Майданек" летом 1944 года. То, что увидели в "Майданек" и "Аушвиц", просто шокировало людей. Они увидели горы одежды, которую нацисты использовали для своих нужд, которую нацисты отправляли в Германию, горы обуви, золотые коронки, которые переплавляли в золото, волосы заключенных и даже пепел от погибших людей использовали для удобрения", - рассказал историк.
"Вот до какого кощунства, цинизма и людоедства доходила нацистская идеология", - отметил Мягков.
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Он напомнил, что когда советские войска вошли в лагерь, там оставалось всего несколько тысяч заключенных. "Это была машина уничтожения, машина смерти, как и в других лагерях смерти на территории Польши. Можно себе представить, сколько бы еще людей было уничтожено в Европе, если бы не освободительная Красная армия. Красная армия спасала евреев, спасала поляков, несла им свободу, а сегодня мы видим, что некоторые договариваются до того, что не было освобождения Польши, что это была оккупация", - сказал историк.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.