Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Житель Саратовской области и его ревнивая подруга подозреваются в сексуальном насилии над знакомой, которая стала объектом ревности, сообщило в понедельник областное управление СК России.
По версии следствия, вечером 29 декабря 2019 года в квартире дома в городе Красноармейске собралась компания из восьми человек, включая двух женщин, одна из которых в ходе застолья приревновала к другой своего 38-летнего мужчину. Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
9 декабря 2019, 17:26Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями
Следователи установили, что ревнивица согласилась, удерживала потерпевшую за волосы, нанесла ей несколько ударов, а мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, после чего ударил рукой и ногой по лицу и скрылся. Потерпевшая только спустя время обратилась в правоохранительные органы.
"Следователями СК 38-летний мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 31-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе допроса она рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", — говорится в сообщении.
Оба подозреваются по статье УК России "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
6 декабря 2019, 14:00В Кузбассе женщина избила предполагаемую соперницу молотком