Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

Следователи установили, что ревнивица согласилась, удерживала потерпевшую за волосы, нанесла ей несколько ударов, а мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, после чего ударил рукой и ногой по лицу и скрылся. Потерпевшая только спустя время обратилась в правоохранительные органы.