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Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
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РИА Новости

Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

16:16 13.01.2020 (обновлено: 19:31 13.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Житель Саратовской области и его ревнивая подруга подозреваются в сексуальном насилии над знакомой, которая стала объектом ревности, сообщило в понедельник областное управление СК России.
По версии следствия, вечером 29 декабря 2019 года в квартире дома в городе Красноармейске собралась компания из восьми человек, включая двух женщин, одна из которых в ходе застолья приревновала к другой своего 38-летнего мужчину. Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 декабря 2019, 17:26
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Следователи установили, что ревнивица согласилась, удерживала потерпевшую за волосы, нанесла ей несколько ударов, а мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, после чего ударил рукой и ногой по лицу и скрылся. Потерпевшая только спустя время обратилась в правоохранительные органы.

"Следователями СК 38-летний мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 31-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе допроса она рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", — говорится в сообщении.

Оба подозреваются по статье УК России "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Полиция
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Следственный комитет РФКрасноармейскСаратовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Всё, эйфория развития российского общества закончилась, похоже. Всё чаще мы читаем сводки об аморальном поведении везде по стране: изнасилования, убийства подростками подростков, стрельба в училищах и вузах... Ну, а так, власть просит потерпеть... ))
13 января, 16:54
АБАлександр Буйчик
38018346
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