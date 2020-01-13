Мать выпавшей из окна модели рассказала о ее состоянии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мать Ксении Пунтус, которая выпала из окна квартиры, рассказала, что ее дочь находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.
По словам матери Пунтус, угроза жизни девушки сохраняется.
"Очень много переломов, травм, отбито много всего, боятся делать прогнозы, и бедро, и ноги, и руки, сотрясение, органы внутренние отбиты от падения, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить, она в сознании", — цитирует ее РЕН ТВ.
Модель сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, Пунтус снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".