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Дмитриева собирается на думские выборы-2021 от "Партии роста"
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РИА Новости

Дмитриева собирается на думские выборы-2021 от "Партии роста"

16:12 13.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОксана Дмитриева
Оксана Дмитриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Партии роста" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что будет выдвигаться кандидатом в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году от этой же партии.
"Да, безусловно, я буду участвовать в выборах в Государственную думу ... от "Партии роста". ... Я думаю, что и "Партия роста" будет участвовать в выборах в Государственную думу. И мы будем вести кампанию одновременно в законодательное собрание Петербурга и в ГД", - сказала РИА Новости Дмитриева.
По ее словам, партия одна из немногих, кто имеет право идти в Госдуму, в законодательные собрания, выдвигать кандидатов по одномандатным округам без сбора подписей. "Поэтому благодаря тому, что мы тогда преодолели 5%, имея фракцию в законодательном собрании, поэтому всеми этими преимуществами, которые были добыты нами в тяжелой борьбе, мы собираемся пользоваться и дальше расширять, добиваться нашего присутствия в Госдуме", - пояснила депутат.
Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
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Партия ростаГосдума РФОксана ДмитриеваПолитика
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