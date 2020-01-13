Дмитриева собирается на думские выборы-2021 от "Партии роста"

"Да, безусловно, я буду участвовать в выборах в Государственную думу ... от "Партии роста". ... Я думаю, что и "Партия роста" будет участвовать в выборах в Государственную думу. И мы будем вести кампанию одновременно в законодательное собрание Петербурга и в ГД", - сказала РИА Новости Дмитриева.

По ее словам, партия одна из немногих, кто имеет право идти в Госдуму, в законодательные собрания, выдвигать кандидатов по одномандатным округам без сбора подписей. "Поэтому благодаря тому, что мы тогда преодолели 5%, имея фракцию в законодательном собрании, поэтому всеми этими преимуществами, которые были добыты нами в тяжелой борьбе, мы собираемся пользоваться и дальше расширять, добиваться нашего присутствия в Госдуме", - пояснила депутат.