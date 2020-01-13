Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. До начала думской кампании остается 18 месяцев, и подготовка к ней уже началась. Какие шансы у действующих депутатов и насколько они активны в своей работе, рассказали во время пресс-конференции политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев – создатели "Коэффициента полезности депутатов Государственной Думы РФ" (КПДГД).

"Партии и депутаты сильно активизировались накануне выборов. Фактически кампания уже стартовала", – отметил Алексей Мартынов.

По словам экспертов, депутаты мощно активизировались в своей работе в интернете, социальных сетях. Они стали чаще, интереснее и разнообразнее писать в своих аккаунтах, у них стало больше подписчиков, их чаще цитируют СМИ.

"Однако депутаты напрямую общаться с людьми еще не научились. Мы провели эксперимент "отзывчивость депутата". Наши коллеги в личном сообщении каждого депутата спросили: как к вам попасть на прием? Только 10% депутатов (52 человека) ответили. Это нам показалось странным, притом что их активность, количество постов выросли", – рассказал Дмитрий Гусев.

При этом год назад, весной, проводили такой же эксперимент, и тогда ответили 124 человека, то есть "отзывчивость депутатов" была выше в 2,5 раза.

В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.

Половина депутатов, по мнению экспертов, в следующий созыв не попадет. Еще 30% под вопросом. И только 20% депутатов действительно все эти 3,5 года активно работали, и у них высокие шансы на переизбрание.