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Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
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РИА Новости

Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты

16:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевДепутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Депутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. До начала думской кампании остается 18 месяцев, и подготовка к ней уже началась. Какие шансы у действующих депутатов и насколько они активны в своей работе, рассказали во время пресс-конференции политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев – создатели "Коэффициента полезности депутатов Государственной Думы РФ" (КПДГД).
"Партии и депутаты сильно активизировались накануне выборов. Фактически кампания уже стартовала", – отметил Алексей Мартынов.
По словам экспертов, депутаты мощно активизировались в своей работе в интернете, социальных сетях. Они стали чаще, интереснее и разнообразнее писать в своих аккаунтах, у них стало больше подписчиков, их чаще цитируют СМИ.
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"Однако депутаты напрямую общаться с людьми еще не научились. Мы провели эксперимент "отзывчивость депутата". Наши коллеги в личном сообщении каждого депутата спросили: как к вам попасть на прием? Только 10% депутатов (52 человека) ответили. Это нам показалось странным, притом что их активность, количество постов выросли", – рассказал Дмитрий Гусев.
При этом год назад, весной, проводили такой же эксперимент, и тогда ответили 124 человека, то есть "отзывчивость депутатов" была выше в 2,5 раза.
В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
Половина депутатов, по мнению экспертов, в следующий созыв не попадет. Еще 30% под вопросом. И только 20% депутатов действительно все эти 3,5 года активно работали, и у них высокие шансы на переизбрание.
"В обществе существует большой запрос на обновление. Мы видим, как у нас меняются губернаторы, власть, чиновники. В качестве такого ответа на запрос около 50% депутатов останутся за бортом, не будут переизбраны. По крайней мере за 1,5 года до выборов данные такие", – заключил Алексей Мартынов.
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