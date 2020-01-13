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Новости Подмосковья
2020-01-13T16:46+0300
https://ria.ru/20200113/1563369627.html
Подмосковные купели проверят перед Крещением
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РИА Новости

Подмосковные купели проверят перед Крещением

16:04 13.01.2020 (обновлено: 16:46 13.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевВерующие окунаются в прорубь во время Крещенских купаний
Верующие окунаются в прорубь во время Крещенских купаний
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Накануне Крещения в Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора проверят территории около купелей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.
Крещение Господне – один из главных христианских праздников. В этот день принято окунаться в прорубь. Чтобы купание было комфортным и безопасным, купели проверят инспекторы Госадмтехнадзора. Там не должно быть наледи, а дорога к проруби должна быть чистой.
"В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений", – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
В этом году жители и гости Московской области могут посетить около 200 мест для купаний. За безопасностью граждан будут следить около 2 тысяч человек.
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