Подмосковные купели проверят перед Крещением

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Накануне Крещения в Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора проверят территории около купелей, сообщил телеканал Накануне Крещения в Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора проверят территории около купелей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. В этот день принято окунаться в прорубь. Чтобы купание было комфортным и безопасным, купели проверят инспекторы Госадмтехнадзора. Там не должно быть наледи, а дорога к проруби должна быть чистой.

"В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений", – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.