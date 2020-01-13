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В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу
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РИА Новости

В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу

16:01 13.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Правоохранители Тюмени задержали водителя маршрутного автобуса, который сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает в понедельник региональная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, вечером 26 декабря маршрутный автобус №65 на улице Казаровской в Тюмени сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего уехал. Отмечается, что на записи видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, видно, что водитель не затормозил перед переходом, хотя по нему шли сразу несколько человек. После столкновения виновник ДТП покинул место происшествия несмотря на то, что у автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида, уточнили в ГИБДД. По данным полиции, в результате ДТП 17-летняя девушка получила травму правой руки.
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"Впоследствии водитель автобуса был установлен сотрудниками розыска полка ДПС, им оказался мужчина 1971 года рождения. На него составлен административный материал по статье 12.27 части 2 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП) – по решению суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административная проверка", – говорится в сообщении.
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