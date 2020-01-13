В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу

По информации ведомства, вечером 26 декабря маршрутный автобус №65 на улице Казаровской в Тюмени сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего уехал. Отмечается, что на записи видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, видно, что водитель не затормозил перед переходом, хотя по нему шли сразу несколько человек. После столкновения виновник ДТП покинул место происшествия несмотря на то, что у автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида, уточнили в ГИБДД. По данным полиции, в результате ДТП 17-летняя девушка получила травму правой руки.