В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Правоохранители Тюмени задержали водителя маршрутного автобуса, который сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает в понедельник региональная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, вечером 26 декабря маршрутный автобус №65 на улице Казаровской в Тюмени сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего уехал. Отмечается, что на записи видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, видно, что водитель не затормозил перед переходом, хотя по нему шли сразу несколько человек. После столкновения виновник ДТП покинул место происшествия несмотря на то, что у автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида, уточнили в ГИБДД. По данным полиции, в результате ДТП 17-летняя девушка получила травму правой руки.
8 ноября 2019, 23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
"Впоследствии водитель автобуса был установлен сотрудниками розыска полка ДПС, им оказался мужчина 1971 года рождения. На него составлен административный материал по статье 12.27 части 2 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП) – по решению суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административная проверка", – говорится в сообщении.